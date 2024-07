Havarie auf dem Rhein bei Grimlinghausen Maschinenschaden auf einem Binnenschiff sorgt für Feurwehreinsatz

Rauch drang aus dem Maschinenraum und das Schiff war manövrierunfähig: Um 11.15 Uhr setzte ein Binnenschiffer, der in Höhe Grimlinghausen unterwegs war, am Donnerstag, 4. Juli, seinen Notruf ab. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Mann sein 86 Meter langes Schiff sichern und mit einem Anker am Fahrwasserrand zum Stillstand bringen.