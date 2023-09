Entschleunigter Wochenendeinkauf Ein Herbstbummel über den Neusser Wochenmarkt

Um gut in das Wochenende zu starten ist ein Kaffee zwischendurch eine gute Wahl, Möglich ist das natürlich auch in den umliegenden Gastronomien am Münsterplatz oder am Kaffeemobil von Evelyn Stumpf. Sie würde sich wünschen, dass vom Hauptstraßenzug besser auf den Markt hingewiesen würde, genießt aber die entspannte Atmosphäre am Samstagmorgen. Momente, in denen es etwas ruhiger ist, nutzt sie zum Beispiel zum Gespräch mit Elisabeth von Leliwa, die gern auf den Markt geht: „Für mich ist auch gut, dass ich hier die Mengen einkaufen kann, die ich brauche. Ich bin Single und mit großen Verpackungen aus dem Supermarkt kaufe ich dann oft zu viel.“