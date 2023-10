Hellersbergstraße in Neuss So läuft der spektakuläre Abriss im Hammfeld

Bei solch einem imposanten Spektakel lassen Menschen mit Videokameras nicht lange auf sich warten. Diese These trifft auch auf die Hellersbergstraße zu, wo in diesen Wochen eine fast schon surreale Szenerie zu erleben ist. Der Abriss des großen Gebäudekomplexes, in dem sich einst das Impfzentrum des Rhein-Kreises befand, verwandelt das Grundstück in eine Fläche, auf der auf eine gewisse Art die „Ästhetik des Verfalls“ zu sehen ist.