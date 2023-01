Ausstellung im Romaneum in Neuss Bilder im Zeichen des Krieges

Entstanden sind die Arbeiten im vergangenen Jahr und gehen zurück auf ein ukrainisches Künstlerkollektiv, das sich schon 2014 gegründet hat. „Picotric“ nennt sich der Zusammenschluss von Illustratorinnen und Illustratoren – einige von ihnen haben einst Kinderbücher gestaltet. Unter dem Stichwort #SupportUkrainePIC präsentieren sie ihre Arbeiten zur aktuellen Situation in der Ukraine auf der ganzen Welt: Ein Teil der Illustrationen war bereits in mehr als 30 Ausstellungen in verschiedenen Ländern – darunter etwa die USA, Kanada oder Japan – zu sehen. 50 ausgewählte Werke werden nun auch im Romaneum präsentiert, Bürgermeister Reiner Breuer wird die Schau offiziell am Donnerstag, 12. Januar, um 19 Uhr eröffnen.