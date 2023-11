Clemens-Sels-Museum in Neuss „Wein, Weib und Gesang“ ist nun im Eigentum der Stadt

Das Gemälde erzählt seine ganz eigene Geschichte. Sie geht zurück auf das Jahr 1852. Es war das Jahr, in dem der Neusser Männer-Gesangverein unter der damaligen Leitung von Friedrich Hermann gleich zweifach ausgezeichnet wurde. Beim Düsseldorfer Sänger-Wettstreit begeisterten die Neusser mit ihrer Darbietung des Frühlingslieds von Julius Otto. „Man kann sagen, dass es bei dem Wettbewerb hoch her ging“, sagt Museumsdirektorin Uta Husmeier-Schirlitz. Und so waren auch einige Künstler des Düsseldorfer Malerkastens vor Ort und lobten spontan einen zweiten Preis aus, für das beste “komische Lied.“ „All das ohne Noten und ohne Probe“, sagt Husmeier-Schirlitz. Für die Neusser war das kein Problem. Sie überzeugten erneut und bekamen als Preis ein großformatiges Gemälde der beiden Düsseldorfer Maler Andreas Achenbach (1815 bis 1910) und Emanuel Leutze (1816 bis 1868) versprochen. Zu jener Zeit kannte Leutze in den USA bereits „jedes Kind“, sagt Husmeier-Schirlitz. Immerhin hat er das Bild „Washington Crossing the Delaware“ gemalt, das exemplarisch für den Unabhängigkeitskrieg steht. „Es gab zwei Fassungen, die eine befand sich in der Kunsthalle Bremen, wurde aber im Krieg zerstört und die andere ist im Metropolitan Museum of Art in New York zu sehen“, erklärt die Direktorin des Neusser Museums.