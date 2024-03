Bilanz zum Warntag Alle Neusser Sirenen haben geheult

Dabei sind die Orte, an denen die Negativ-Bewertungen abgegeben wurden, keine Überraschung. Dazu zählt unter anderem das Stadionviertel als einer von zwei Standorten auf Neusser Stadtgebiet, in denen beim Sirenen-Ausbau noch nachgebessert werden muss. Nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Christian Franke haben alle 37 Sirenen in Neuss am Donnerstag funktioniert.