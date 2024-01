Zum letzten Mal Weihnachtsstimmung in Neuss So fällt die Bilanz von „Advent am Konvent“ aus

Der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt an der Niederstraße, rechts neben dem früheren Kaufhof, hatte am Wochenende ein letztes Mal geöffnet. Bereits am 18. November war er eröffnet worden. Die beteiligten Schausteller zeigten sich nicht unzufrieden. Aber der viele Regen habe sich, so die einhellige Meinung, negativ auf das Geschäft ausgewirkt. Dasselbe gilt auch für die Schließung des Kaufhofs.