Corona in Neuss : Bilanz nach erster Woche PCR-Pool-Tests in den Kitas

Bilanz nach erster Woche PCR-Pool-Tests in den Kitas

Corona in Neuss

Neuss Seit einer Woche finden die PCR-Pooltests in den Neusser Kindertageseinrichtungen statt. Jetzt wurde eine erste Bilanz gezogen – und geschaut, was verbessert werden muss.

Zum Ende der Einführungswoche hatte Jugenddezernent Ralf Hörsken nun alle Kita-Träger zum Erfahrungsaustausch eingeladen. Nach der ersten Woche ist danach als Resümee festzuhalten, dass über 85 Prozent der getesteten Pools negativ waren und die Einzeltestungen, bis auf wenige Ausnahmen, in der Regel nur einzelne positiv Ergebnisse in einer Gruppe ergaben. Das bedeutet, dass bis zu 90 Prozent aller Neusser Kita-Kinder keine aktuelle Infektion haben. Das teilt die Stadt mit.

In der Trägerkonferenz am Freitag mit dem Jugendamt und dem Jugenddezernenten Ralf Hörsken sprachen sich alle Akteure für eine Fortsetzung der PCR-Pool-Testung aus. Von Anfang an haben die Träger der Kitas und die Stadtverwaltung festgestellt, dass die ersten Wochen der Einführung als Testphase zu bewerten sind.