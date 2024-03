Generalsekretär der FDP spricht in Neuss Was die Europawahl so wichtig macht

In den Jahren 2016/2017 waren Lonnes und er Kollegen als Dezernenten beim Rhein-Kreis Neuss. Während sich alle anderen Dezernenten um den Landrat in Grevenbroich scharten, sei Lonnes stets in Neuss geblieben, plauderte Djir-Sarai aus dem Nähkästchen. Überhaupt erwies sich Bijan Djir-Sarai nicht nur als schlagfertig, sondern auch als witzig. Als er sich einmal räuspern musste, wollte er es mal mit der Zweitstimme versuchen: „Damit kennt sich die FDP ja aus.“ Als die Ampel-Koalition zusammenkam, sei die Welt eine andere gewesen. Im Herbst 2021 waren die Folgen der Corona-Pandemie noch deutlich zu spüren. Es folgten enorme Herausforderungen. Der Krieg in der Ukraine und die Flüchtlingskrise waren damals nicht erkennbar. Der Angriff Russlands auf die Ukraine habe Deutschland und Europa verändert. Die deutsche Unterstützung der Ukraine sei enorm. Trotzdem sei ihm „sehr lieb“, einen Kanzler zu haben, der bei diesen Fragen lange überlege.