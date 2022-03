Stadthalle Neuss : Es wird viel gesungen rund um die kleine Hexe Bibi Blocksberg

Neuss Nach der coronabedingten Verschiebung von 2020 hexte nun Bibi Blocksberg endlich in der Stadthalle. Für das Cocomico-Theater (Köln) hat Tiffany Gödde das Musical eingerichtet.

Charlotte findet es toll. Dass Bibi so gekleidet ist, wie die Fünfjährige sie kennt. Dass der Hexenbesen Kartoffelbrei dabei ist, Mutter Barbara und Vater Bernhard auch. Nur die Schulstunde, genauer: die Mathe-Stunde findet sie (das angehende Schulkind) etwas unheimlich. Aber das Aufstehen und Hinsetzen nach den „Befehlen“ von Frau Müller-Riebensehl, die das dem Publikum als Gymnastik verkauft, macht sie gut mit.

Mit dem fünften Musical (der Text stammt wieder von Marcell und Tiffany Gödde, die Musik hat Martin de Vries geschrieben) mit der Geschichte „Alles total verhext“ über die kleine Heldin in deutschen Kinderzimmern macht das Cocomico-Theater aus Köln endlich Station in der Stadthalle. Nach der coronabedingten Verschiebung von November 2020.

Voll ist die Stadthalle nicht, aber das tut dem Spaß keinen Abbruch. Da werden von den kleinen Zuschauern bunte und blinkende Leuchtstäbe hochgehalten, manche Mutter und mancher Vater zückt sogar das Handy, als das auf der Bühne verlangt wird. Die Geschichte ist schnell erzählt: Bibi Blocksberg erlebt einen Tag, an dem alles schiefgeht. Morgens fängt es schon an, setzt sich dann in der Schule fort, weil Bibi ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat, sie auch nicht für Frau Müller-Riebensehl herbeihexen darf (aber sich darüber hinwegsetzt), zu Hause dann feststellt, dass das Goldene Streichholz weg ist, mit dem Barbara und Bibi abends das Feuer zur Walpurgisnacht auf dem Blocksberg entzünden sollen. Und dann mault auch noch Vater Bernhard, weil sie ihn allein lassen...