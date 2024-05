Sichtung im Hafenbecken I Der Biber ist zurück in Neuss!

Als bei Thomas Hytrys letztem Angelausflug das Glöckchen an seiner Rute klingelte, konnte er seinen Augen kaum trauen – und hielt dann geistesgegenwärtig die Kamera drauf: Ihm war am Hafenbecken I in Neuss doch tatsächlich ein Biber begegnet. Eine Nachricht, die Grund zur Freude gibt. Denn lange war es um die Nager in Deutschland nicht gut bestellt. Zur Fleischgewinnung und für seinen Pelz wurde der Biber von Menschen bejagt – in Nordrhein-Westfahlen wurde er im 19. Jahrhundert fast vollständig ausgerottet. Heute unterliegt der Nager dem Bundesnaturschutzgesetz; damit ist es verboten, ihn zu stören, zu verletzen oder zu töten.