Fall in Neuss : BGH weist Revision von Blumenladen-Mörder ab

Fall in Neuss

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Revision als unbegründet verworfen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Uli Deck

Neuss/Karlsruhe Wegen des Mordes an seiner Ex-Freundin wurde der Meerbuscher Patrick H. im vergangenen Jahr zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er legte Revision ein, die nun als unbegründet verworfen wurde.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Revision des Meerbuschers Patrick H., der im April 2019 seine Ex-Freundin in einem Blumenladen in Neuss erschossen hatte, als unbegründet verworfen. Damit ist das Urteil des Düsseldorfer Landgerichts – lebenslange Haft wegen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld – rechtskräftig. „Es ist Recht gesprochen worden, die Erleichterung ist groß“, hieß es von der Familie von Constanze K.