Pflanz-Aktion in Neuss : Mehr als 1000 Bäume für ein besseres Klima

Neuss Bäume sind einfach faszinierende Geschöpfe. Sie haben nicht nur die Kraft, das Klima zu verbessern, sondern sind auch in der Lage, Konkurrenten im Kampf um das Neusser Bürgermeisteramt zusammenzuführen.

Der Beweis wurde am Freitagmorgen nur unweit vom Reuschenberger See erbracht. Dort veranstaltete das Berufsförderungszentrum (BFZ) Schlicherum eine große Baumpflanz-Aktion. Da Klimaschutz eine scharfe Waffe im Wahlkampf sein kann, nahmen sowohl Bürgermeister Reiner Breuer (SPD) als auch Herausforderer Jan-Philipp Büchler (CDU) teil – und beschritten sogar den minutenlangen Fußmarsch zur Pflanz-Fläche gemeinsam.

Im Vordergrund sollten jedoch andere stehen. Neben dem Veranstalter BFZ zum Beispiel die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft (GWN), die im Vorfeld 200 Bäume spendete. Auch aus privaten Einzelspenden sind nochmal so viele Bäume hinzugekommen, dass zwischenzeitlich sogar der ursprüngliche Name „Aktionstag 500 Bäume für Neuss“ mehr als überholt war: Denn am Freitagmorgen vermeldete BFZ-Geschäftsführer Michael Stork die stolze Anzahl von 1056 Bäumen. Die Setzlinge – dabei handelt es sich um Traubeneichen, Flatterulmen, Schwarznuss und Walnuss – wurden mithilfe des Grünflächenamtes in die Erde gebracht. Die Arten wurden nicht zufällig ausgewählt: Sie gelten als klimastabil, weil sie mit Trockenheit, Hitze und Schädlingen besser zurechtkommen, als der in Neuss noch weit verbreitete Berg-Ahorn. Dieser hat in den Hitze-Sommern 2018 und 2019 massiv gelitten, sodass viele Bestände von der Rußrindenkrankheit befallen wurden und abstarben. Insofern soll die Pflanz-Aktion dem langfristigen Erhalt des Stadtwaldes dienen, wie auch Jannes Mross, Sachgebietsleiter Bäume bei der Stadt, betonte.