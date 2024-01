Schnee in Neuss Bezirkssportanlagen wegen der Witterung gesperrt

(jasi) Das „Tief Gertrud“ hat auch in Neuss seine Spuren hinterlassen. Die Auswirkungen werden auch in den nächsten Tagen zu spüren sein – zumindest auf den zwölf Bezirkssportanlagen der Stadt. Aufgrund der anhaltenden winterlichen Witterung mit Schnee und Glatteis bleiben diese nämlich bis kommenden Montag, 22. Januar, 8 Uhr gesperrt. Die Anlagen stehen somit nicht für den Trainingsbetrieb oder für Spiele zur Verfügung. Für die Sportanlagen in Vereins- beziehungsweise Schulträgerschaft entscheiden die Träger vor Ort, ob eine Sperrung notwendig ist. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit.