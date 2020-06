TuS Reuschenberg in Neuss : Bezirkssportanlage wird modernisiert

Bürgermeister Reiner Breuer (vorne) mit Uwe Talke, Klaus Bröckers, Ralf Benzing, Christoph Hölters, Stefan Diener und Markus Illgas (v.l.) beim ersten Spatenstich für den neuen Kunstrasenplatz. Foto: Andreas Woitschützke

Reuschenberg Am Freitag erfolgte an der Jakob-Koch-Straße der Startschuss für die Umwandlung in einen Allwetterplatz mit Kunstrasen. Doch die Maßnahme löst nicht alle Probleme des TuS Reuschenberg.

Von Christoph Kleinau

Wo heute die Bezirkssportanlage Reuschenberg liegt, stand im Zweiten Weltkrieg eine Flak-Batterie. Das macht das Projekt, für das am Freitag im Beisein von Bürgermeister Reiner Breuer der erste Spatenstich erfolgte, etwas komplizierter. Denn bevor daran gegangen werden kann, den Ascheplatz abzutragen und durch einen lang ersehnten Allwetterplatz mit Kunstrasen zu ersetzen, muss der Kampfmittelräumdienst das Gelände absuchen. Das sei natürlich schon einmal erfolgt, betont Sportreferent Uwe Talke, allerdings wird jetzt tiefer gegraben als je zuvor. Die insgesamt sechs Masten der Flutlichtanlage, die erneuert und auf LED-Technik umgerüstet werden, rücken dichter an den Spielfeldrand und brauchen tiefe Fundamente.

Kunstrasen, neue Flutlichtanlage: Das ist noch nicht alles, was die Stadt, die an der Jakob-Koch-Straße 925.000 Euro investiert, erneuert. Rund um den geplanten Allwetterplatz werden die Umgangswege, die (Zuschauer)-Barrieren und die Ballzäune ausgetauscht. Zudem erhält die Anlage– als letzte im Stadtgebiet – einen eigenen Brunnen, um damit die Rasenflächen und die Plätze des benachbarten Tennisvereins zu wässern. Bisher wird noch mit Leitungswasser aus dem Netz der Stadtwerke gesprengt. Alleine diese Brunnenbewässerung senkt die Betriebskosten um jährlich 10.000 Euro, sagte Talke.

Da spitzten Ralf Benzing, Abteilungsleiter Fußball des TuS Reuschenberg, und Klaus Bröckers als Trainer der ersten Herrenmannschaft aufmerksam die Ohren. Denn der Verein ist jetzt glücklich(er) – aber nicht wunschlos. „Der Kunstrasenplatz löst unsere Probleme nur zu 70 bis 80 Prozent“, sagte Benzing. Denn der TuS, der alleine in den Jahrgängen unter 18 Jahren 500 Mitglieder zählt, wächst weiter. Die von Landschaftsarchitekt Markus Illgas bei der Planung des Sportplatzes berücksichtigte Option, in Richtung Autobahn einen weiteren Trainingsplatz anzulegen, muss vielleicht schon bald gezogen werden. „Wir werden uns dazu wohl 2021 Gedanken machen“, sagt Benzing. Aktuell hat der Breitensportverein TuS Reuschenberg, bei dem die Fußballer die größte Abteilung bilden, alleine 17 Jugendmannschaften gemeldet, die kicken und dribbeln. Diese starke Truppe war auch der Grund, warum der TuS gehofft hatte, als Fußballzentrum im Sportentwicklungsprogramm der Stadt Berücksichtigung zu finden.