Hilfe für Kriegsopfer in Neuss : 800 Ukraine-Flüchtlinge in der ZUE untergebracht

Neuss Die Betreuung der Flüchtlinge übernehmen die Mitarbeiter der Malteser Werke.

Knapp 800 Flüchtlinge aus der Ukraine sind aktuell in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Neuss an der Stresemannallee untergebracht. Das teilte auf Nachfrage eine Sprecherin der Bezirksregierung Düsseldorf mit. Allerdings, betonte sie, sei die Zahl eine Momentaufnahme, da sie sich täglich, mitunter sogar stündlich, ändere. Wobei, schränkte sie ein, die Kapazitäten in der ZUE im Wesentlichen mit dieser Anzahl erschöpft seien. Die meisten der Kriegsflüchtlinge seien Frauen und Kinder, aber nicht ausschließlich. Die Kinder sind im Alter zwischen null und 17 Jahren. Um die Betreuung der Flüchtlinge kümmern sich die Mitarbeiter der Malteser Werke. Zuletzt, so informierte die Sprecherin weiter, seien in der Landeseinrichtung etwa 550 Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern untergebracht gewesen. Sie wurden auf andere Einrichtungen im Regierungsbezirk Düsseldorf verteilt, unter anderem nach Wuppertal, Rheinberg, Ratingen und Weeze. In der ZUE Neuss werden aktuell ausschließlich Menschen aufgenommen, die aus der Ukraine geflohen sind, so die Sprecherin weiter.