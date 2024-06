Bezirksausschuss Neuss-Nordstadt tagt So wird Barbaraviertel ein schöner Stadteingang

Das Barbaraviertel soll nach Überzeugung von Planungsdezernent Christoph Hölters „in Zukunft als schöner Stadteingang fungieren“. So hatte es der Beigeordnete im März in einer Bürgerversammlung formuliert. Das Werkzeug, um das zu erreichen, ist das Ortsteilmittelpunktkonzept. Seit mehr als einem Jahr wird daran unter Beteiligung der Menschen im Quartier gearbeitet, jetzt ist die Politik gefordert. Ihr wird am Mittwoch (26. Juni) im Bezirksausschuss Nordstadt präsentiert, was sich das Aachener Büro HJPplan am Ende von Stadtteilspaziergängen und Ortsteilwerkstätten für das Barbaraviertel überlegt hat.