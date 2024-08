Bewohnerinnen aus Neusser Obdachlosenheim in Angst „Wir fühlen uns im Stich gelassen“

Die Frau möchte anonym bleiben. Sie fürchtet bei Namensnennung nicht nur weitere Drohungen, sondern auch, dass sie ihre Wohnung verliert. Ihr Drang, die Missstände, die sie Tag für Tag und Nacht für Nacht erlebt, öffentlich zu machen, überwiegt jedoch. Kostenpflichtiger Inhalt Erst vor wenigen Tagen hatte unsere Redaktion über die Zustände in der Obdachlosenunterkunft „An der Schleppbahn“ berichtet. In dem eigentlich ruhigen Wohngebiet am Rand von Holzheim herrschen seit Jahren Zustände, die Bewohner als Zumutung bezeichnen. Unter anderem werden Frauen, die an drogeninduzierten Psychosen leiden, regelmäßig dort untergebracht. Von nächtlichen Morddrohungen war in der Anwohnerschaft zuletzt die Rede. Aber auch von Lärm und angsteinflößenden Schreien, die nicht selten die ganze Nacht andauern.