Rheinisches Landestheater in Neuss Noch Bewerbungen für Schultheaterfestival „Your Stage“ 2023 möglich

Nach Jahren der Corona-Pandemie war das Festival im vergangenen Jahr erstmals wieder in Präsenz möglich. Sechs Schulen und die Jugendeinrichtung Geschwister-Scholl-Haus waren im letzten Jahr dabei. Daran soll 2023 angeknüpft werden. Von Montag, 5. Juni, bis Mittwoch, 7. Juni, können Schultheatergruppen und Projektkurse wieder einen Einblick in ihre Arbeiten geben – entweder, in dem sie ein ganzes Stück auf die Bühne des Landestheaters bringen, oder, in dem sie einen Ausschnitt ihrer Inszenierung zeigen: Bis zu fünf Gruppen können ihre komplette Produktion zeigen, die anderen können einen 15-minütigen Ausschnitt bei der Werkschau zeigen. Das Konzept von „Your Stage“ soll dabei keine „Bestenschau“ sein. Vielmehr wird wert auf ein Zusammentreffen und gegenseitigen Austausch gelegt: Und so gibt es neben den Präsentationen auch Nachgespräche, die sich rund um das gesehene Stück drehen sowie Workshops, in denen theaterbegeistertere Schüler und Lehrer, ihr Wissen erweitern können. Denn auch in diesem Jahr gehe es wieder darum, Angst und Nervosität abzubauen.