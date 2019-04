Preis für junge Künstler in Neuss : Bewerbungen für den Kunstförderpreis bis 31. Mai

Neuss Mit den Kunstförderpreisen unterstützt die Stadt Neuss junge Künstler.

In diesem Jahr werden die mit je 3.000 Euro dotierten Preise an junge Talente in den Sparten Musik und Darstellende Kunst vergeben. Bewerber, die eine (Fach-)Hochschule oder vergleichbare Schule besuchen oder absolviert haben und nicht älter als 35 Jahre sind, können sich bis zum 31. Mai beim Kulturamt melden. Bewerbungsbögen sind per E-Mail an kulturamt@stadt.neuss.de oder nach telefonischer Anfrage unter 02131 904118, erhältlich.