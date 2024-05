Christlich-jüdische Zusammenarbeit in Neuss Simons-Preis für Toleranz ausgelobt

Der Überfall der palästinensischen Hamas auf Siedlungen in Israel hat auch das Leben der Juden in Neuss verändert. Sie wurden beispielsweise gewarnt, berichtet Bert Römgens, in der Öffentlichkeit nichts zu tragen, was sie als Juden erkennbar macht. Eine kaum hinnehmbare Situation, auf die die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) mit einer starken Geste reagiert: Sie lobt zum zweiten Mal den Simons-Preis aus, um so Projekte oder Engagements zu würdigen, die auf ein respektvolles und tolerantes Miteinander abzielen, sich gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung richten und im besten Fall den interreligiösen Dialog fördern.