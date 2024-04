Evengelische Kirche in Neuss Bewerberin für Pfarrstelle am Norfbach stellt sich vor

Die – derzeit einzige – Bewerberin auf die Pfarrstelle wurde in Aachen geboren und hat in Leipzig, Bonn und Rom studiert. Die zweijährige Amtszeit als Pfarrerin zur Anstellung leistete sie in der Mönchengladbacher Gemeinde Wickrathberg ab. Derzeit sei Johanna Matzko in Elternzeit, berichtet Appelfeller. Ihr Ehemann Tim, ebenfalls als Seelsorger im Dienst der evangelischen Kirche im Rheinland, ist als Vikar in Mönchengladbach-Neuwerk tätig. Beides zusammen ist aus Appelfellers Sicht ein Glücksfall, denn an potenziellen Bewerbern herrsche in der Landeskirche großer Mangel. Wäre das ein Markt, so Appelfeller, wäre der leergefegt. Er geht davon aus, dass nach der Verrentung der Seelsorger, die zu den Jahrgängen der Babyboomer gehören, in den Gemeinden Neuss-Süd und „Am Norfbach“ von derzeit 5,5 noch drei Stellen übrig bleiben. Ein Szenario könnte sein, dass sich diese die Eheleute Appelfeller und Matzko teilen.