Auf Schulhöfen in Neuss : Bewegungsangebote für Kinder sollen besser werden

Neuss Bewegung ist gesund. Aber nicht alle Kinder sind wirklich körperlich aktiv genug. Der Schulausschuss hat daher in seiner Sitzung am Mittwochabend beschlossen, dass etwas geschehen muss. Die Idee: Auf den Schulhöfen soll ein besseres Bewegungsangebot für Kinder geschaffen werden.

Die Stadtverwaltung soll nun eine Bestandsaufnahme aller Spielgeräte auf Neusser Schulhöfen mit Zuordnung zu den jeweiligen Schulen vorlegen. Dabei soll auch erfasst werden, wie gut die Geräte in Schuss sind. Zugleich sollen Sicherheitsmängel festgestellt werden, um sie zu beseitigen, und es soll darauf Acht gegeben werden, dass sich die Geräte auch optisch in einem guten Zustand befinden. Denn: Was heruntergekommen aussieht, das lockt keine Kinder an. Den Bericht zur Bestandsaufnahme soll die Verwaltung in der nächsten Sitzung des Schulausschusses vorlegen. Damit ist das Schaffen eines besseren Bewegungsangebots für Schulkinder in Neuss ein Thema, das im kommenden Jahr wieder auf die politische Tagesordnung kommt.