Festnahme am Römerplatz in Neuss-Grimlinghausen Bewaffneter Mann sorgt für Großeinsatz in Neusser Sparkasse

Es ist ein sonniger Nachmittag, als um 15.58 Uhr der Notrufknopf aus der Sparkasse am Römerplatz in Grimlinghausen betätigt wird. Der Grund: Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat soeben die Räume betreten und fordert Geld. Die Mitarbeiter können teilweise aus dem Kreditinstitut flüchten. Einige schließen sich in abgetrennten Räumen in der Filiale ein und bringen sich in Sicherheit.