Atelierbesuch in Neuss Künstlerin teilt ihre Liebe zum Gestalten

Bettina Schulenberg wollte schon seit ihrer Jugend Kunst machen, doch erst einmal bat ihre Mutter sie, etwas zu studieren, mit dem sie sich selbst finanziell unabhängig machen könne: „So begann ich nach dem Abitur am Marienberg mit dem Jurastudium.“ Und da merkte sie schnell, was ihre zweite große Leidenschaft in ihrem Leben werden sollte: das Reisen. Denn nach einigen Semestern in Köln und Speyer zog es sie schon in die Ferne: ihr Referendariat machte sie während zweier Auslandssemester in London und Neuseeland. Wenn die zweifache Mutter von erwachsenen Söhnen über ihr Leben in fernen Ländern spricht, strahlen ihre Augen. Sie freut sich auf jede Reise mit ihrem Mann, mit dem sie in diesem Jahr seit 30 Jahren verheiratet ist. Nach ihrer Hochzeit in der Deutschen Botschaft in Kairo gingen die beiden auf Weltreise. Schulenbergs Mann Matthias ist ein ebensolcher Abenteurer wie seine quirlige Frau: „Wir waren während der Weltreise auch in Mexikos Mangrovensümpfen unterwegs, nur wir beiden alleine mit dem Bootsmann. Da wurde uns uns bewusst, dass uns niemand finden würde, wenn wir da verschwinden würden – ganz schön gruselig!“ Mit Rucksack und zwei Pullovern im Gepäck reisten sie damals sechs Monate um die Welt.