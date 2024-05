Fachgeschäft in Neuss Bettenhaus erweitert zum Dormiente-Center

Michael Freymann hat nur Verachtung übrig für Billigmatratzen, wie sie im Fernsehen fast jeden Tag beworben werden. „Das ist keine Qualität“, sagt der Bettenprofi. Sein Tipp: „Lieber eine Matratze für 1000 Euro kaufen als fünf für 200 Euro.“ In seinem Geschäft an der Mühlenstraße 25 finde der gesundheitsbewusste Kunde alles, was seinen Schlaf besser und erholsamer macht, sagt Freymann, der vor Jahren das traditionsreiche Bettenhaus Pietsch übernahm und unter dem Namen „Maßlos schlafen - wohnen - einrichten“ neu positionierte. Nun geht er den nächsten Schritt, baut die Partnerschaft mit der hessischen Naturbettenmanufaktur „Dormiente“ aus und eröffnet ein „Dormiente-Center“.