Angriff in Neuss : Betrunkener mit Flüssigkeit bespritzt und Messer verletzt

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Neuss Am Mittwochnachmittag, 18. Mai, soll es an der Straße "Am Südpark", zwischen Südbad und Bergheimer Straße, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem stark alkoholisierten Fußgänger und den Insassen eines weißen Kleintransporters gekommen sein. Was konkret vorgefallen ist.

Gegen 17.30 Uhr soll laut Polizei die Beifahrerin den alkoholisierten Mann zunächst mit einer Flüssigkeit bespritzt haben, bevor der Fahrer den Mann aus dem Fahrzeug heraus mit einem Messer leicht am Arm verletzte. Nach Angaben des Verletzten sollen sich zum Tatzeitpunkt mehrere Passanten in dem Bereich aufgehalten haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

