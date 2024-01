Kontrolle in Neuss Betrunkener Autofahrer wird aggressiv

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag einen betrunkenen Mann aus dem Verkehr gezogen. Im Laufe der Kontrolle sollte er sich als aggressiv erweisen. Um 2.55 Uhr parkte ein 47-jähriger Neusser an der Further Straße sein Auto und betrat eine Kneipe. Zeugen konnten beobachten, dass der Mann einen schwankenden Gang aufwies und augenscheinlich alkoholisiert war. Nach einem Aufenthalt in der Kneipe verließ der Mann die Räumlichkeiten und begab sich erneut zu seinem Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen – so teilte die Polizei am Freitag mit – versuchten Zeugen den Mann von einer Fahrt mit dem Pkw abzuhalten. Als dieser mit seinem Fahrzeug an den Zeugen vorbeifuhr, folgten sie ihm und alarmierten die Polizei.