Betrugsmasche in Neuss Falscher Mitarbeiter der Stadt stiehlt Seniorin wertvollen Schmuck

Der angebliche Mitarbeiter der Stadt klingelte am Donnerstag, 16. Februar, gegen 11.45 Uhr, bei der lebensälteren Frau an der Erlenstraße. Seine Lügengeschichte: Aufgrund von Baustellen in der Nähe müsse er den Leitungsdruck überprüfen. Die Frau ließ ihn herein und führte ihn in den Keller. Dort befand sich auch ein Tresor.