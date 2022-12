Sieben Millionen Euro Schaden Betrug mit Corona-Hilfen? Durchsuchung in Neuss

Einsatzkräfte der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, des Landeskriminalamtes NRW und der Steuerfahndung haben am Mittwoch 35 Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg und Berlin durchsucht – darunter war auch ein Objekt in Neuss. Hintergrund des Einsatzes war ein Verfahren der bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in NRW (Zeos) und der beim LKA eingerichteten Task-Force, bestehend aus Polizei, Steuerfahndung und Justiz wegen gewerbs- und bandenmäßigen Subventionsbetrugs.