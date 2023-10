Falsche Wohnungsanzeigen Zockte eine Neusser Firma Wohnungsinteressenten ab?

Der Umzug nach Berlin steht bevor und damit die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wie soll man auf diesem überhitzten Wohnungsmarkt in der Hauptstadt an eine (bezahlbare) Bleibe kommen? Doch siehe da: Auf einem Internetportal werden gleich mehrere Objekte angeboten, die auch noch möbliert sind. Für rund 1300 Euro ist zum Beispiel eine knapp 60 Quadratmeter große Wohnung im beliebten Stadtteil Prenzlauer Berg zu haben. Nach einem Besichtigungstermin geht alles ganz schnell. Die Wohnung ist gesichert und die Kaution in Höhe von mehreren Tausend Euro ist überwiesen. Doch plötzlich meldet sich das Portal, über das die Besichtigung abgewickelt wurde und die Zahlung erhielt, nicht mehr. Alle Versuche einer Kontaktaufnahme bleiben erfolglos. Das Geld ist futsch.