Essity Operations Betriebsräte-Preis geht nach Neuss

Der Betriebsrat des Papierherstellers erhielt den Sonderpreis „Gute Schichtarbeit“. Belohnt wurde das Engagement der Mitarbeitervertretung für das Projekt „Zukunftsfähige Schichtarbeit“. Der Hauptpreis ging in diesem Jahr an den Betriebsrat von Unilever Deutschland in Heilbronn. Das Gremium kämpfe erfolgreich für den Erhalt des Knorr-Werkes und sichere so über 600 Arbeitsplätze, hieß es zur Begründung.