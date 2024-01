Bands in Neuss Betrayers of Babylon sind ein Schwergewicht

Sechs Bandmitglieder zeichnen dafür verantwortlich, dass es in der lokalen Musikszene ein echtes Schwergewicht gibt. Luzie Micha (Trompete, Gesang), Lukas Gaedtke (Gitarre, Gesang), Simon Stiller (Posaune, Gesang), Jan Helten (Schlagzeug), Leon Kunze (Bass, Gesang) und Oliver Reith (Tasten) sind die aktuelle Besetzung der – übersetzt - „Verräter von Babylon“. Die senden mit einem opulenten Mix aus Ska, Groove, Reggae, Dub, Rap und Funk ansteckend zuversichtliche Vibes an ihr Publikum aus. Die dabei erzeugte musikalische Komplexität hat ihr erfolgreiches Geheimnis schlichtweg in der Professionalität. Alle Protagonisten sind studierte Musiker bzw. stehen vor einem Abschluss. Und ihr neues, wieder rein deutschsprachiges Album „Alles wird Groove“ strotzt nur so vom Spaß am musikalischen Spiel.