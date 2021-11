Kooperationsvertrag unterzeichnet : Neuss beteiligt sich am Schutz des Welterbes Limes

Neuss Der Niedergermanische Limes wurde am 27. Juli – einschließlich der römischen Militärstandorte in Neuss – von der UNESCO als Welterbe anerkannt. Eine originale Urkunde, die diesen Status dokumentiert, hängt jetzt auch im Neusser Rathaus.

Am Montag konnte sie Bürgermeister Reiner Breuer in einer Feierstunde in Bonn aus der Hand von Brigitta Ringbeck vom Auswärtigen Amt entgegen nehmen, bevor er – genau wie 18 weitere Bürgermeister und sechs Landräte im Verlauf dieses „größten linearen archäologischen Denkmal Europas“ – eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnete. Ein Ziel dabei sei, stellte Planungsdezernent Christoph Hölters fest, „gemeinsam als Marke aufzutreten“.

Im Kooperationsvertrag verpflichten sich die Partner, diese Welterbestätte, die auch für „künftige Generationen der gesamten Menschheit von Bedeutung ist“, wie es in der Präambel heißt, über die Landesgrenzen hinaus gemeinsam zu schützen und zu pflegen. Das heißt auch, sie nachhaltig weiterzuentwickeln, der Öffentlichkeit zu präsentieren und zu vermitteln. Die Stadt Neuss hat dazu bereits gemeinsam mit dem Aachener Planungsbüro Archigraphus ein Vermittlungskonzept erarbeitet und beschlossen, das sich nahtlos in das übergeordnete Konzept einfügt. Im Zentrum steht das in Gnadental dokumentierte „Koenenlager“, das als Blaupause römischer Legionslager gilt. Das Thema Handel (mit den Germanen) soll unter dem Stichwort „Kleiner Grenzverkehr“ am Reckberg verortet werden, wo es ein Kleinkastell gab. Ferner soll in Neuss der Verlauf des Rheins in römischer Zeit und der der Limesstraße, deren Verlauf an einigen Stellen 2000 Jahre lang unangetastet blieb, wieder dargestellt werden. Die Umsetzung solle 2022 weiter konkretisiert und dann mit Politik und Bürgern diskutiert werden, kündigt Hölters an.