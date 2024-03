Gegen Lebensmittel-Verschwendung Neuss beteiligt sich am Projekt „Gemeinschafts-Acker“

Die Stadt Neuss möchte sich nach eigenen Angaben stärker gegen Lebensmittel-Verschwendung engagieren – und nimmt deshalb am Projekt „Gemeinschafts-Acker“ des Vereins „Acker“ teil. Bei dem Projekt geht es darum, dass Neusser gemeinsam Gemüse anbauen und mehr über Ernährung und Nachhaltigkeit lernen. Die erste Ackersaison startet in Neuss im Frühjahr dieses Jahres in der Nordstadt (Ecke Engelbertstraße/Plankstraße). Gemeinsam mit den lokalen Akteuren werden die Gemeinschafts-Äcker an den jeweiligen Standorten geplant, eingerichtet und gepflegt. Nach gemeinsamen Pflanzungen im Frühsommer folgt im Herbst das Erntefest, bevor der Acker für das Folgejahr winterfest gemacht wird.