“Machbar“ in Neuss Familien basteln Kalender als Dodekaeder

In diesem Monat stand die Sonderaktion ,,Kalender bauen" auf der Agenda. Dabei wurden aber nicht nur schlichte Kalenderblätter von Januar bis Dezember aneinandergereiht, sondern gleich ein „Dodekaeder" – ein zwölf flächiger Würfel – in verschiedenen Farben und Größen gebaut. Die Kinder haben so gleich in einer Aktion mehrere Aspekte, die sie lernen können und mit ihrer Kreativität verbinden können: Sie lernen die Formen und Flächen der Mathematik, den Kalender mit seinen Jahreszeiten und können sich farblich und größenmäßig frei entfalten. Die ,,MachBar" bietet aber noch weitaus mehr an, als nur das ,,offene Angebot". ,,Während unserer Servicezeiten haben alle ab 16 Jahren auch die Möglichkeit, unsere Geräte auszuleihen und zu nutzen", sagt Birgit Wilhelmi über ihr Programm. ,,Das bedeutet, man könnte im Makerspace zum Beispiel seine eigenen T-Shirts plotten oder nähen, oder einen eigenen Podcast aufnehmen oder den 3D-Drucker nutzen. Dies ist für alle möglich, die einen Ausweis der Stadtbibliothek Neuss haben.“ Wer Interesse hat, das Angebot für sich in Anspruch zu nehmen, kann online auf der Seite der Stadtbibliothek Neuss unter der Rubrik ,,Makerspace" ein Zeitfenster zum Ausleihen buchen. Das Makerspace und die MachBar werden aber auch gerne von Schulen und Gruppen in Anspruch genommen. ,,Wir bieten hier vor Ort auch an, dass wir den Unterricht kreativ unterstützen, Schulklassen für Experimente und Ähnliches in unsere Räume einladen und so den Schulstoff den Kindern noch mal anders näher bringen können. Das wurde gerade im letzten Jahr schon gerne vermehrt angenommen. Für die Kinder ist es ein besonderes Highlight zum normalen Schulalltag", erklärt Wilhelmi. Im Vordergrund betonen ihr Kollege und sie immer wieder, stehen der Spaß und die Kreativität. Interessierte finden alle Informationen – und die Möglichkeit sich anzumelden – auf der Homepage der Stadtbibliothek.