Makerspace der Stadtbibliothek Neuss In der Welt der Nachwuchs-Tüftler

Zehn Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 19 Jahren bekamen am Freitagnachmittag wieder die Möglichkeit, im Makerspace in der Stadtbibliothek tolle Dinge auszuprobieren. Birgit Wilhelmi und drei FSJLer waren mit vor Ort, um den Kindern die Projekte vorzustellen und bei Rat und Tat zur Seite zu stehen. „Alle Kinder und Jugendliche bekommen die Möglichkeit, einmal alles auszu- probieren, was hier vor Ort verfügbar ist. Wenn einem Kind ein Projekt besonders gut gefällt, hat es im Anschluss an den Probiernachmittag die Gelegenheit, bei den spezi- fischen Workshops dann tiefer in das Thema einzusteigen“, erklärt die Leiterin des Makerspace, Birgit Wilhelmi. Sowohl der Testnachmittag, als auch die anschließenden Workshops sind für die Kinder und Familien immer kostenfrei.