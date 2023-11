Am Eselspfad in Neuss Der Boxer-Klub mit Wau-Effekt

Neuss · Vor fast 60 Jahren wurde der Boxer-Klub in Neuss gegründet – Zwei- und Vierbeiner treffen sich regelmäßig zum Trainieren am Eselspfad, sie genießen das Miteinander und freuen sich über Auszeichnungen. Was den Boxer für Hundehalter so attraktiv macht.

07.11.2023, 04:50 Uhr

9 Bilder Zu Besuch im Neusser Boxer-Klub 9 Bilder Foto: Foto: Judith Michaelis (jumi)

Von Rudolf Barnholt