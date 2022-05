Brauchtum in Neuss : Wie wurde der „Schützentreff“ beim Hansetag angenommen?

Neuss Der Schützentreff am Platz der Deutschen Einheit bot zum Internationalen Hanstetag die Möglichkeit zum Austausch. Wie wurde er angenommen?

„Die riesengroße Resonanz haben wir nicht gefunden“, gab Schützenpräsident Martin Flecken am Sonntagnachmittag zu. Auch das Schützenmuseum, das Führungen anbot, hatte nicht viele Besucher. Es sei etwas schwierig gewesen, die Gäste dazu einzuladen. Dafür hätten die meisten doch zu wenig Zeit gehabt, meinte Museumsleiterin Britta Spies. Aber man habe sich ausgetauscht und die auswärtigen Besucher erzählten von ihren heimischen Schützenfesten. So erlebten die Gäste doch ein bisschen Schützenflair. Und Neusser Schützen genossen nach zwei Jahren Corona-Pause mal wieder das Schützenbräu, berichtete Flecken.

So verlief der Internationale Hansetag 2022 in Neuss

Im Innenhof des Museums probierten junge Besucher Lichtpunktschießen mit Lasergewehren aus: „Den Schießstand der Edelknaben konnten wir hier nicht aufbauen, also bieten wir das an“, erklärte Edelknabenführer Dario Schmitz. Der Selbstversuch zeigte: Es ist gar nicht so einfach, das Gewehr konstant gerade zu halten und die fünf Punkte zu treffen. Simon (11) war mit seinen drei Schwestern und Eltern aus Willich-Schiefbahn gekommen. „Man darf bloß nicht beim Schießen wackeln“, sagte er nach seinen ersten Übungen und war stolz, alle Punkte getroffen zu haben. Seine Schwester Charlotte (14) schnitt am besten ab: Sie traf in kürzester Zeit ins Schwarze respektive Grüne. Zur Belohnung bekam jeder Teilnehmer eine Anstecknadel. Man wolle das Gefühl vermitteln, dass auch der Edelknabenkönig durch ein „richtiges“ Schießen ermittelt werde, erklärte Schmitz. Zudem sei das Ganze eine Anlehnung an das große Königsschießen.