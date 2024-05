Besuch bei der US Supermarket GmbH In Neuss erleben wie Amerika schmeckt

Das Geschäft sei so gut gelaufen, dass er daraufhin einen Online-Shop eröffnet habe. Nun beliefert der Survival-Show-Gewinner unter anderem sogar Großkonzerne wie Aldi, aber auch kleinere Candy-Shops. An wenigen Samstagen im Jahr öffnet der 40-Jährige seine Lagerhalle auch für Normalverbraucher, meist vor Weihnachten oder dem Football-Event Super Bowl. Wann der Markt öffnet, erfahren die Kunden über Social-Media-Plattformen wie TikTok und Instagram. Dennoch ist das Publikum überraschend gemischt. „Hier kaufen maßgeblich Leute ein, die mal ein Auslandsjahr in den USA gemacht haben oder einfach so große Fans des Landes sind“, berichtet Karasch. Das sind sowohl junge als auch ältere Fans der amerikanischen Lebensart, die sich in der Lagerhalle tummeln und Massen an Getränkedosen und Snacks zu ihren Autos schleppen und schieben. „Wir machen eine kleine Gartenparty mit ein paar Freunden“, witzelt ein Kunde, der mit seiner Frau einen voll beladenen Palettenwagen zur Kasse schiebt. Darauf stapeln sich mehrere Kartons mit Dosen des in Amerika meistverkauften Bieres „Bud Light", Fanta und den momentan unter Jugendlichen beliebten „Takis", das sind Mais-Chips mit einer besonders scharfen Chiliwürzung.