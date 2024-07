Neusser Gaststätte Lebioda Warum „gut bürgerlich“ noch immer gefragt ist

Egal, welche Form von Gastronomie gerade angesagt ist: Trends kommen und gehen. Die Gaststätte Lebioda ist so etwas wie ein Fels in der Brandung, sie gibt es seit 62 Jahren und ein Ende ist nicht in Sicht. Dafür gibt es gute Gründe: Oliver und Christin Lebioda ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus, sondern lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen. Und die Immobilie ist in Familienbesitz, da wird nicht Monat für Monat eine zumeist überteuerte Pachtzahlung fällig wie bei den meisten Mitbewerbern.