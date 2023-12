Nachbarschaft in Neuss-Allerheiligen Eine Weihnachtsstraße hält zusammen

Unter einem Baldachin aus Lichterketten liegt in Neuss-Allerheiligen eine wahrhaft weihnachtliche Straße: In den Vorgärten glitzern Geschenke, der Weihnachtsmann lehnt sich fröhlich aus einer Lokomotive, an den Hauswänden leuchten Zuckerstangen und Schneeflocken aus Licht tanzen in der Dunkelheit: Im Dezember verwandelt sich das „Stüttgesfeld“ zu einer funkelnden Winterwunderwelt. Schon seit einigen Jahren schmückt dort ein Großteil der Nachbarschaft die Häuser so aufwendig, dass ihre Adresse in der Umgebung schon als „Weihnachtsstraße“ oder auch als „Märchenstraße“ bekannt ist. „Die Namen haben wir von Spaziergängern bekommen“, erzählt Tanja Remigio-Pereira. Es seien nämlich einige Passanten, die von den Lichtern angelockt werden und auch Autos würden anhalten, um einen Blick auf die Glitzerstraße zu werfen. „Manche Leute bedanken sich sogar bei uns, weil es so schön für die Kinder sei“, sagt Agnes Chlebisz. „Darüber freuen wir uns sehr, es ist aber nicht so, dass wir für die anderen schmücken, sondern hauptsächlich für uns selbst.“