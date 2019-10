Neues Angebot in Neuss : Seine Trauerrede bestimmt man jetzt selbst

Neues Angebot in Neuss

Bestatter Wilfried Odenthal möchte das neue Angebot in Neuss und Meerbusch etablieren. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Zu Lebzeiten seine eigene Trauerrede schreiben: Das bietet jetzt ein Neusser Bestattungsunternehmen an. Im Oktober soll es verschiedene Infoabende zu dem Thema geben.

Es gibt Dinge im Leben, die möchte man lieber nicht dem Zufall überlassen. Aber gilt das auch für die eigene Trauerrede? Das Bestattungsunternehmen Odenthal mit Sitz in Neuss und Meerbusch sagt: ja! Darum gibt es dort ab sofort ein Angebot, das auf manche beim ersten Hören womöglich etwas befremdlich wirken mag: In Kooperation mit der Rommerskirchenerin Andrea Hausmann kann man sich seine eigene Trauerrede schreiben lassen. Die 59-Jährige ist eigentlich gelernte Bankkauffrau, freiberuflich jedoch auch als Buchautorin aktiv – und eben als Trauerrednerin. „Dabei habe ich gemerkt, dass viele den Inhalt ihrer eigenen Trauerrede mitbestimmen möchten. So bin ich auf die Idee gekommen“, sagt Andrea Hausmann.