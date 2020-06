Ausschreitungen treffen auch St. Paul : Ausgangssperre über Partnerstadt von Neuss in den USA verhängt

Demonstranten am 1. Juni in der Neusser Partnerstadt St. Paul. Foto: AFP/Stephen Maturen

Neuss Nach tagelangen Plünderungen und gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten hat Tim Walz, Gouverneur des US-Bundesstaates Minnesota, am Pfingstwochenende auch für St. Paul eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.

Die amerikanische Partnerstadt von Neuss grenzt unmittelbar an die Metropole Minneapolis, wo der Afroamerikaner George Floyd am Montag vergangener Woche bei einer Polizeikontrolle ums Leben gekommen war.

In der Folge kam es überall in den USA zu Unruhen, ganz besonders aber in Minneapolis und St. Paul, die wegen ihrer Nachbarschaft „Twin Cities“ genannt werden. Die Pioneer Press als örtliche Tageszeitung berichtet über 55 Brände in St. Paul alleine in der Nacht zum Samstag sowie weiteren gewalttätigen Ausschreitungen.