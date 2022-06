Besondere Lesung in Neuss : Tupac wird im Haus der Jugend zum Leben erweckt

Tupac Shakur wurde im Jahr 1996 erschossen, ist jedoch bis heute Identifikationsfigur für viele junge Menschen. Foto: AP

Neuss Tupac gilt als eine Rap-Legende und steht am Samstag im Haus der Jugend im Fokus. Dort lädt der Autor Tobias Steinfeld nämlich zu einer Lesung seines neuen Romans „Tupac is back“ ein. Es geht um Rap, Freundschaft und soziale Ungerechtigkeit.

Von Simon Janßen

Es ist der 7. September 1996. Tupac Shakur hat sich gerade gemeinsam mit mehreren Bekannten den Boxkampf seines Freundes Mike Tyson gegen Bruce Seldon in Las Vegas angesehen. Kurz danach, an einer roten Ampel an der Ecke East Flamingo Road/Koval Lane, fallen Schüsse auf den schwarzen BMW, in dem sich der Rapper befindet. Vier Projektile durchschlagen die Reifen, fünf die Beifahrertür und drei die Fensterscheiben. Shakur wird von mehreren Kugeln in Brust, Becken und den rechten Arm getroffen, unter anderem durchschlägt ein Projektil seinen rechten Lungenflügel.

Wenige Tage später, am 13. September, erliegt er seinen Verletzungen. Wer für den Tod Tupacs verantwortlich ist, ist bis heute ungeklärt. Fest steht jedoch: Tupac Shakur, der nur 26 Jahre alt wurde, ist nach wie vor eine Rap-Legende und Identifikationsfigur für viele. Und jene Legende steht am Samstag (11.) im Haus der Jugend im Fokus der Öffentlichkeit. Dort lädt der Autor Tobias Steinfeld nämlich zu einer Lesung seines neuen Romans „Tupac is back“, der die Themen Rap, Freundschaft und soziale Ungerechtigkeit behandelt.

Tobias Steinfeld hat im Haus der Jugend ein Podcast-Projekt. Foto: Haus der Jugend

Erzählt wird die Geschichte authentisch und mit viel Humor. Worum es geht? Cem und Eddy sind geschockt, weil das Graffiti ihres großen Vorbilds übermalt wurde. Aber auf der Bank vor der leeren Mauer sitzt ein Typ, der dem Gangsterrapper Tupac verblüffend ähnlich sieht. Tupac lebt! Echt jetzt? Hier in ihrem Spießerviertel? Das wird Tupac aber so was von aufmischen! Doch von wegen. Tupac wird höchstens dem Bonsai gefährlich, den er beschneidet. Cem und Eddy müssen ihn unbedingt wieder in die Spur bringen. Doch dabei legen sie sich mit den Falschen an und geraten selbst in Gefahr. Während der Lesung liest Steinfeld vor, was Cem, Eddy und Tupac zusammen erleben. Und auch die Raptexte von Cem und Eddy werden vorgestellt.

Zum Haus der Jugend hat Steinfeld eine besondere Beziehung, schließlich hat der 37-Jährige dort ein eigenes Podcast-Projekt mit den Jugendlichen ins Leben gerufen, das unter dem Namen „Einfach drauf los“ zusammengefasst wurde. „De Gruppe ist lebendig und redselig. Sie hat viel zu sagen“, lobt Steinfeld. Die Themen für die jeweiligen Folgen werden im Vorfeld festgelegt; Beispiele sind Drogen, Geschlechterklischees oder Schule. „Wichtig ist es bei einem solchen Projekt, zunächst einmal herauszufinden, wie die Jugendlichen ticken und dann ein Konzept zu entwickeln“, sagt Steinfeld.