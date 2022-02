Nachtfahrten in Neuss : Beschwerden über Straßenbahn-Lärm

Nachtfahrten in Neuss

Neuss Ein Bürger wünscht sich nächtliche Ruhe und schlägt als Ersatz einen Elektro-Bus vor. Das Thema wird am Mittwoch im Ausschuss für Anregungen, Beschwerden und Bürgerbeteiligung besprochen.

Werden in Neuss künftig Straßenbahn-Fahrten zwischen 22 und 6 Uhr gestrichen? Diese Variante stellt zumindest ein Bürger zur Diskussion, der die Frage am Mittwoch im Ausschuss für Anregungen, Beschwerden und Bürgerbeteiligung stellt. Hintergrund ist nach Angaben den Bürgers die Lärmbelästigung, die durch die Straßenbahn entstehe. Alternativ könne in dem genannten Zeitraum auch auf einen leisen Elektro-Bus zurückgegriffen werden. „Die empfohlene Mindestschlafzeit beträgt sieben Stunden, die Straßenbahn fährt jedoch nur fünf Stunden nicht. Lassen sich hier zwei Stunden mehr ohne Betrieb realisieren?“, fragt der Petent, der vorzugsweise die Fahrten um 4.37 Uhr und 23.18 Uhr streichen oder durch die E-Bus-Lösung ersetzen würde.