Erhöhung in Neuss Beschwerden über Parkgebühren halten an - das sagt die Stadt

Eine Neusserin hat den Weg über den Beschwerdeausschuss gesucht, um ihrem Ärger über die erhöhten Parkgebühren in der City Luft zu machen. „Bei mir kam es so an, als ob die Stadt Neuss die Einzelhändler, die die Pandemie überstanden haben, auch noch kaputt bekommen möchte“, heißt es in dem Schreiben. Tenor: Durch die erhöhten Gebühren nehme der Anreiz für einen Innenstadt-Besuch rapide ab. Auch der Umstieg auf den ÖPNV stelle nur eine wenig zufriedenstellende Alternative dar – weil dieser ebenfalls teuer und zudem wenig verlässlich sei.