In der Neusser Nordstadt : Initiative klagt über Müll und Lärm am Jostenbusch

Nordstadt Die Initiative Nordstadt spricht von einem „Randale-Treffpunkt“. Doch es gibt auch Lob. Erst vor rund einem Jahr war der Jostensbusch nach viermonatiger Bauzeit als revitalisierter Bürgerpark an die Neusser übergeben worden.

Doch offenbar wird der Jostensbusch auch von Personen besucht, die sich dort nicht an die sozialen Regeln halten. Der Initiativkreis Nordstadt spricht sogar von einem „Randale-Treffpunkt“. Nach Angaben der Geschäftsführerin Ingrid Schäfer seien zahlreiche Mitglieder auf sie zugekommen, die unter anderem von regelmäßiger Lärmbelästigung bis 4 Uhr morgens, Vermüllung, abgetretenen Holzpflöcken an den frisch gepflanzten Bäumen und zerschmissenen Schnapsflaschen berichtet haben. „Bevor sich diese Situation manifestiert, sieht der Initiativkreis Nordstadt die Stadt in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Ordnungsdienst in der Pflicht, Abhilfe zu schaffen“, sagt Schäfer. Die Aufstellung weiterer Müllgefäße in der Nähe der Bänke würde ebenfalls für eine nachhaltige Verbesserung der Situation sorgen.