Neuss: Beschwerdeausschuss: "Müll-Wiegen" löst illegale Entsorgung aus

Neuss Neusser regt im Beschwerdeausschuss schriftlich an, Anreize für Müllvermeidung zu schaffen, so zum Beispiel durch das Wiegen.

Dass der Müll der Neusser künftig gewogen wird und dadurch die Kosten für den ein oder anderen preiswerter werden, wird wohl eher nicht passieren. Das hätte ein Neusser gern, dessen Vorschlag jetzt im Ausschuss für Anregungen und Beschwerden behandelt wurde, obwohl er selber gar nicht an der Sitzung teilnahm, wie deren stellvertretender Vorsitzender Thomas Kaumanns (CDU) auf Nachfrage sagte.

„Die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Neuss sieht keine bedarfsgerechte Abrechnung oder sonstige Anreize zur Vermeidung, Getrennthaltung und Verwertung von Abfall vor“ hatte der Neusser formuliert, und: „Nur eine bedarfsgerechte Abrechnung ermöglicht es, diejenigen auch zu belohnen, die ihren Müll konsequent trennen und daher möglichst wenig Restmüll produzieren. Was bei Wasser, Abwasser und Strom längst üblich ist, ist auch beim Müll möglich“, schrieb er. Sein Vorschlag: Abrechnung nach erfasster Müllmasse durch Wiegen direkt beim Abholen.

Für Kaumanns ist das keine praktikable Idee. „Müll will jeder los werden und muss dafür auch noch zahlen“, nennt er das Dilemma. „Wenn nach Gewicht bezahlt würde, wäre das, mal abgesehen davon, dass die Müllwagen aufgerüstet werden müssten, für viele sicher ein Anreiz, ihren Abfall illegal zu entsorgen, um so möglichst gar nichts oder recht wenig zahlen zu müssen“, ist der Christdemokrat überzeugt. Er wohne in der Neusser Innenstadt und stelle immer wieder fest, dass regelmäßig Müll ins Gebüsch entsorgt würde. Deshalb sei es wichtig, dass für die fachgerechte Entsorgung des Abfalls jeder einen bestimmten Betrag zahlen müsse. Im Ausschuss wurde die Anregung daher lediglich zur Kenntnis genommen.