Nordstadt in Neuss : Beschwerde wegen überfüllter Papier-Tonnen

Nordstadt Es sind Bilder, aus denen hervorgeht: Da passt wirklich nichts mehr rein. Ein Anwohner der Nordstadt hat sich jetzt an unsere Redaktion gewandt, um auf die Problematik überfüllter Papier-Tonnen am Further Kirmesplatz aufmerksam zu machen.

„Man kann die Container nicht mehr befüllen. Anscheinend haben sich auch schon Ratten eingenistet“, sagt er. Offenbar wurden nicht nur Kartons, sondern zum Teil auch alte Kleidung und Sperrmüll (zum Beispiel ein kleiner Schrank) dort abgestellt.

Zum Teil wurden auch Möbelstücke und Kleidung abgelegt. Foto: Uwe Cunrady

Es sind Probleme, wie sie immer mal wieder im Stadtgebiet vorkommen – und die nur schwer zu verhindern sind. Erst vor wenigen Wochen hatte die Stadt einen aktuellen Stand zur Sauberkeitsoffensive gegeben. Daraus ging zu dem Thema „Sauberkeit um Glas- und Altpapiercontainer“ hervor, dass mit der Reinigung der Wertstoffdepotcontainerstationen die Abfall- und Wertstofflogistik (AWL) Neuss GmbH beauftragt ist. Ihr Bestreben sei es, „durch kurzfristigen Einsatz den Überfüllungen der Container und den Beistellungen entgegen zu wirken“. So würden die Leerungsrhythmen und Reinigungsintervalle ständig angepasst. Die AWL könne jedoch bei der Reinigung nur vorhandenen Müll beseitigen und nicht präventiv arbeiten.